Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii (TSE) 5 listopada wszczął postępowanie wobec prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy i wiceprezydenta Geralda Alckmina. Skargę złożyła brazylijska partia polityczna Novo, która wskazała 35 aktów rządowych przyjętych między 1 stycznia a 16 października 2026 roku. Informuje o tym The Rio Times.

Skarga dotycząca świadczeń w roku wyborczym

Novo twierdzi, że te akty rządowe wprowadzały lub rozszerzały świadczenia w roku wyborczym. Wśród nich partia wskazała dotacje do paliw.

Inspektor Najwyższego Sądu Wyborczego Ricardo Villas Bôas Cueva podpisał postanowienie pozwalające na dalsze rozpatrywanie skargi. Sąd wskazał, że zawiera ona opis okoliczności, wykaz zaskarżonych aktów i dowody, dlatego strona obrony może przedstawić odpowiedź.

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Skarga dotyczy obu członków prezydenckiego tandemu. Novo domaga się unieważnienia ich rejestracji lub dyplomów oraz zakazu udziału w wyborach przez osiem lat. Takie sankcje są możliwe tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi poważne nadużycie władzy politycznej. Decyzja co do istoty sprawy nie została jeszcze podjęta, a Lula i Alckmin są uznawani za niewinnych i mają pięć dni od doręczenia zawiadomienia na przedstawienie obrony.

Niekorzystna pogoda w Santa Catarinie

Oddzielnie, w południowym brazylijskim stanie Santa Catarina, 4 listopada w wyniku burz zginęły dwie osoby. Stanowa służba obrony cywilnej potwierdziła wystąpienie tornad w miastach Chapecó i Xanxerê. W Xanxerê 46-letnia kobieta zginęła w wyniku porażenia prądem po zerwaniu kabla wysokiego napięcia, a kolejna osoba zginęła w Rio Negrinho wskutek zawalenia się konstrukcji stacji benzynowej.

Najbardziej ucierpiało miasto Chapecó, gdzie niepogoda dotknęła około 2400 domów. Według późniejszych szacunków liczba takich domów w całym stanie sięgnęła około 6300. Brazylijski Narodowy Instytut Meteorologii odnotował w Chapecó porywy wiatru do 126 km/h.

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