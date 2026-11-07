巴西高等选举法院（TSE）于11月5日对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和副总统热拉尔多·阿尔克明展开调查。巴西政党新党（Novo）提出申诉，称在2026年1月1日至10月16日期间通过了35项政府法案。据《The Rio Times》报道。

针对选举年福利的申诉

新党称，这些政府法案在选举年推出或扩大了福利。其中，该党提到了燃油补贴。

巴西高等选举法院审查员里卡多·维拉斯·博阿斯·奎瓦签署了一项裁定，允许继续审理该申诉。法院指出，申诉包含对相关情况的陈述、被质疑法案的清单和证据，因此辩方可以作出回应。

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申诉涉及总统搭档中的两人。新党请求撤销他们的候选登记或资格证书，并禁止他们在八年内参加选举。只有在法院认定存在严重滥用政治权力的情况下，才可能实施此类制裁。目前尚未就案件实体作出裁决，卢拉和阿尔克明被视为无罪，并在收到通知后有五天时间提交辩护。

圣卡塔琳娜州恶劣天气

此外，巴西南部圣卡塔琳娜州11月4日因风暴造成两人死亡。该州民防部门确认沙佩科和沙谢雷两座城市发生龙卷风。在沙谢雷，一名46岁女性在高压电缆断裂后触电身亡；另有一人在里约内格里尼奥因加油站结构坍塌死亡。

沙佩科市受恶劣天气影响最为严重，约2400所房屋受到波及。根据后续统计，该州此类房屋数量达到约6300所。巴西国家气象研究所记录到沙佩科的阵风最高达每小时126公里。

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