Высший избирательный суд Бразилии (TSE) 5 ноября начал расследование в отношении президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и вице-президента Жералду Алкмина. Жалобу подала бразильская политическая партия Novo, заявившая о 35 правительственных актах, принятых в период с 1 января по 16 октября 2026 года. Об этом сообщает The Rio Times.

Жалоба на льготы в год выборов

Novo утверждает, что эти правительственные акты вводили или расширяли льготы в год выборов. Среди них партия назвала субсидии на топливо.

Инспектор Высшего избирательного суда Рикарду Виллаш Боаш Куэва подписал постановление, позволяющее продолжить рассмотрение жалобы. Суд указал, что она содержит изложение обстоятельств, перечень оспариваемых актов и доказательства, поэтому сторона защиты может представить ответ.

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Жалоба касается обоих участников президентского тандема. Novo просит аннулировать их регистрации или дипломы и запретить им участвовать в выборах в течение восьми лет. Такие санкции возможны только в случае, если суд установит серьезное злоупотребление политической властью. Решение по существу дела еще не принималось, а Лула и Алкмин считаются невиновными и имеют пять дней после уведомления для представления защиты.

Непогода в Санта-Катарине

Отдельно в южном бразильском штате Санта-Катарина из-за штормов 4 ноября погибли два человека. Государственная служба гражданской обороны подтвердила торнадо в городах Шапеко и Шаншере. В Шаншере 46-летняя женщина погибла от удара током после обрыва высоковольтного кабеля, еще один человек погиб в Риу-Негринью из-за обрушения конструкции автозаправочной станции.

Больше всего от непогоды пострадал город Шапеко, где она затронула около 2400 домов. По более поздним подсчетам, число таких домов в штате достигло примерно 6300. Национальный метеорологический институт Бразилии зафиксировал в Шапеко порывы ветра до 126 км/ч.

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