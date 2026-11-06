В Щецине, Польша, Поморский медицинский университет запустил новую программу последипломного образования «Тактическая медицина и фармация» для специалистов с медицинским образованием. Как сообщает Interia, часть занятий будут проводить военнослужащие.

Подготовка к кризисным ситуациям

Куратор программы, доктор фармацевтических наук Анна Жук, заявила, что курс отвечает нынешней геополитической ситуации. По ее словам, университет стремится подготовить гражданский медицинский персонал, работающий в аптеках, поликлиниках и стоматологических кабинетах, к оказанию помощи во время кризисных ситуаций, в том числе террористического нападения или массового инцидента.

Обучение предназначено для врачей, фармацевтов, медсестер и представителей других медицинских профессий. Анна Жук отметила, что цель состоит в подготовке медиков к оказанию профессиональной помощи пострадавшим до прибытия поддержки.

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Эвакуация и медицинская сортировка

Представительница университета Наталия Андручук рассказала, что программа охватывает медицину поля боя, биологические, химические и радиационные угрозы, а также организацию работы больниц и аптек в условиях войны. Среди навыков, которые должны приобрести слушатели, — медицинская сортировка, эвакуация, обеспечение лекарствами и транспортом в кризисных ситуациях.

По словам Жук, программа также предусматривает практические упражнения, в том числе на военных территориях. Она заявила, что Поморский медицинский университет является первым учреждением высшего образования на северо-западе Польши с таким направлением обучения. Похожие занятия проводит Силезский медицинский университет в Катовице совместно с коммандос из Люблинца.

Эксперт по безопасности Гжегож Кшешовский в комментарии Interia назвал инициативы по повышению осведомленности полезными, однако подчеркнул необходимость сохранять баланс между усилением безопасности и общественным спокойствием.

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