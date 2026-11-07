伊拉克外交部长福阿德·侯赛因表示，巴格达掌握证据，证明外部势力利用该国领土袭击邻国。伊拉克当局正在调查从伊拉克境内对波斯湾国家发动的袭击，半岛电视台报道。

与沙特阿拉伯的谈判

侯赛因表示，巴格达寻求通过对话解决与沙特阿拉伯的分歧。沙特阿拉伯曾指责在伊拉克活动、与伊朗有关联的组织袭击其石油基础设施。

9月，巴格达确认，针对沙特阿拉伯东西输油管道的无人机袭击是从伊拉克领土发动的。

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武装组织的武器与伊朗边境

伊拉克外交负责人还通报了与伊朗关联武装组织就将其武器移交国家控制进行的谈判。他强调，这一过程应通过对话而非武力手段进行。据他称，巴格达正就伊拉克组织所持武器问题与德黑兰保持联系。

侯赛因表示，华盛顿已正式要求关闭伊拉克与伊朗之间除两处以外的所有边境口岸。他补充说，伊拉克欢迎与德黑兰建立友好和盟友关系，但不接受对其内政的干涉。

石油出口与打击“伊斯兰国”

该部长表示，由于经霍尔木兹海峡的石油出口中断，伊拉克损失了约600亿美元。据他称，在与华盛顿和德黑兰达成协议后，供应得以恢复。伊拉克、叙利亚、约旦和土耳其还成立了一个委员会，以应对“伊斯兰国”组织在叙利亚的存在。

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