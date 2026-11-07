Minister spraw zagranicznych Iraku Fuad Hussein oświadczył, że Bagdad ma dowody na wykorzystywanie terytorium kraju przez zewnętrzne siły do ataków na państwa sąsiednie. Władze Iraku badają ataki na kraje Zatoki Perskiej, które zostały przeprowadzone z terytorium Iraku, podaje Al Jazeera.

Rozmowy z Arabią Saudyjską

Według Husseina Bagdad dąży do rozwiązania różnic z Arabią Saudyjską poprzez dialog. Arabia Saudyjska oskarżała powiązane z Iranem grupy działające w Iraku o ataki na jej infrastrukturę naftową.

We wrześniu Bagdad potwierdził, że ataki dronów na rurociąg naftowy Wschód–Zachód w Arabii Saudyjskiej zostały przeprowadzone z terytorium Iraku.

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Broń ugrupowań i granice z Iranem

Szef irackiej dyplomacji poinformował również o rozmowach z powiązanymi z Iranem ugrupowaniami zbrojnymi w sprawie przekazania ich broni pod kontrolę państwa. Podkreślił, że proces ten powinien odbywać się poprzez dialog, a nie metodami siłowymi. Według niego Bagdad kontaktuje się z Teheranem w sprawie uzbrojenia posiadanego przez irackie ugrupowania.

Hussein oświadczył, że Waszyngton oficjalnie zwrócił się o zamknięcie wszystkich przejść granicznych Iraku z Iranem z wyjątkiem dwóch. Dodał, że Irak z zadowoleniem przyjmuje przyjazne i sojusznicze relacje z Teheranem, ale nie akceptuje ingerencji w swoje sprawy wewnętrzne.

Eksport ropy i walka z ISIL

Minister poinformował, że z powodu wstrzymania eksportu ropy przez Cieśninę Ormuz Irak stracił około 60 mld dolarów. Według niego dostawy wznowiono po osiągnięciu porozumień z Waszyngtonem i Teheranem. Irak, Syria, Jordania i Turcja utworzyły również komitet w celu przeciwdziałania obecności grupy Państwo Islamskie w Syrii.

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