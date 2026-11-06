Kia planuje rozpocząć sprzedaż elektrycznego vana PV7 w Korei Południowej i Europie w drugiej połowie 2027 roku. Wersja pasażerska na rynek globalny będzie miała do dziewięciu miejsc, a w Korei Południowej dostępny będzie wariant dla maksymalnie 11 pasażerów, informuje Electrek.

PV7 zbudowano na platformie E-GMP.S, z której korzysta również mniejszy PV5. Nowy model będzie miał 5350 mm długości, 1995 mm szerokości i 1990 mm wysokości, a rozstaw osi wyniesie 3500 mm. Dla porównania, długość PV5 wynosi 4695 mm. Kia zaprezentowała PV7 na wystawie IAA Transportation w Hanowerze w Niemczech we wrześniu.

Wersje pasażerska i cargo

Na początku sprzedaży model będzie oferowany w wersjach Passenger i Cargo. W przyszłości firma planuje wypuścić 23 warianty modelu. Rodzinna siedmiomiejscowa wersja otrzyma fotele Long-Rail Easy Remove Seats, które można przesuwać lub demontować, aby zmieniać układ wnętrza. Wariant dziewięciomiejscowy będzie dostępny z czwartym rzędem siedzeń lub bez niego.

PV7 Cargo będzie mieć dwu- lub trzyosobową kabinę oraz do 6,1 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Modyfikacja High Roof zaoferuje do 8 metrów sześciennych. Ładowność wersji Cargo Long wyniesie do 1165 kg, a kompaktowego modelu — do 1200 kg. W Cargo Long wysokość załadunku będzie wynosić 550 mm, a przestrzeń ma pomieścić do trzech europalet.

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Baterie i ładowanie

Kia zaoferuje do PV7 dwa akumulatory niklowo-kobaltowo-manganowe o pojemności 71,5 i 96,2 kWh. Zasięg ładunkowej wersji Long Range według cyklu WLTP przekroczy 460 km. Według danych Kia, nawet przy pełnym obciążeniu samochód będzie mógł przejechać niemal 400 km i zachowa 350 litrów przestrzeni bagażowej.

Na początku sprzedaży PV7 będzie mieć napęd na przednie koła, a później firma planuje dodać wersję z napędem na wszystkie koła. Moc przednionapędowego układu napędowego wyniesie do 200 kW, czyli 268 koni mechanicznych, a moment obrotowy — 420 Nm. Dzięki architekturze 800 V akumulator będzie można naładować od 10% do 80% w około 25 minut na szybkiej stacji ładowania prądem stałym o mocy 350 kW.

Kia ogłosi ceny PV7 bliżej rozpoczęcia sprzedaży.

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