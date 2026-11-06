Компания Kia планирует начать продажи электрического фургона PV7 в Южной Корее и Европе во второй половине 2027 года. Пассажирская версия для мирового рынка будет иметь до девяти мест, а в Южной Корее будет доступен вариант для 11 пассажиров, сообщает Electrek.

PV7 построен на платформе E-GMP.S, которую также использует меньший PV5. Длина новинки составит 5350 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1990 мм, а колесная база — 3500 мм. Для сравнения, длина PV5 составляет 4695 мм. Kia представила PV7 на выставке IAA Transportation в Ганновере, Германия, в сентябре.

Пассажирская и грузовая версии

На старте продаж модель предложат в исполнениях Passenger и Cargo. В дальнейшем компания планирует выпустить 23 варианта модели. Семейная семиместная версия получит сиденья Long-Rail Easy Remove Seats, которые можно передвигать или снимать для изменения компоновки салона. Девятиместный вариант будет доступен с четвертым рядом сидений или без него.

Грузовой PV7 Cargo получит двух- или трехместную кабину и до 6,1 кубометра грузового пространства. Модификация High Roof предложит до 8 кубометров. Грузоподъемность версии Cargo Long составит до 1165 кг, а компактной модели — до 1200 кг. В Cargo Long высота загрузки будет равна 550 мм, а пространство должно вмещать до трех европоддонов.

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Батареи и зарядка

Kia предложит для PV7 два никель-кобальт-марганцевых аккумулятора емкостью 71,5 и 96,2 кВт·ч. Запас хода грузовой версии Long Range по циклу WLTP превысит 460 км. По данным Kia, даже при полной загрузке автомобиль сможет проехать почти 400 км и сохранит 350 литров багажного пространства.

В начале продаж PV7 будет иметь передний привод, позднее компания планирует добавить полноприводную версию. Мощность переднеприводной силовой установки достигнет 200 кВт, или 268 лошадиных сил, а крутящий момент — 420 Нм. Благодаря 800-вольтовой архитектуре батарея сможет заряжаться с 10% до 80% примерно за 25 минут от быстрой станции зарядки постоянным током мощностью 350 кВт.

Цены на Kia PV7 компания объявит ближе к началу продаж.

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