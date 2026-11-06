Wydatki firm na tokeny dla systemów sztucznej inteligencji wzrosły w sierpniu i wrześniu zaledwie o 1,5%, choć skala wykorzystania AI nadal rosła. Wynika to z danych platformy Ramp, o których informuje TechCrunch. Dla porównania, w lipcu wydatki na tokeny wzrosły o 42% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wydatki najbardziej aktywnych użytkowników

Główny ekonomista Ramp, Ara Kharazian, powiedział, że spowolnienie jest widoczne wśród 1% firm, które najaktywniej korzystają z AI. Latem wydawały one niemal 10 tys. dolarów na jednego pracownika, a w sierpniu i wrześniu wskaźnik spadł nieco poniżej tego poziomu. Według jego oceny zmiana wydatków tej niewielkiej grupy może wpływać na przychody dostawców modeli AI, mimo wzrostu skali ich wykorzystania.

Jednocześnie rosły wydatki firm medianowych oraz firm z górnego decyla pod względem wydatków na AI. Mediana firmy wydaje na AI od 12 do 15 dolarów na pracownika miesięcznie, a firmy z górnych 10% — od 600 do 1000 dolarów. Kharazian uważa, że nie wszystkie branże będą w stanie osiągnąć poziom wydatków najbardziej aktywnego 1%: popyt na agentów AI do programowania jest wysoki w sektorze technologicznym i finansowym, ale gabinety medyczne lub dealerzy samochodowi mogą nie potrzebować takich wydatków.

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Konkurencja cenowa i kontrola wydatków

Zdaniem Kharaziana spowolnienie nie jest związane ze spadkiem popytu, ponieważ skala wykorzystania AI rośnie. Jako jeden z czynników wskazał konkurencję cenową: we wrześniu OpenAI o połowę obniżyło ceny API dla GPT-6 Sol i GPT-6 Luna, a Anthropic również znacząco obniżył ceny Fable 5.1 i Opus 5.5. Firmy oferują także rabaty klientom korporacyjnym.

Ponadto biznes nauczył się ograniczać wydatki na modele: ustala limity budżetowe dla pracowników, nie wykorzystuje drogich modeli do długotrwałych zadań i przekierowuje część zapytań do tańszych modeli. Jednocześnie od 23 września do 23 października wydatki na tokeny ponownie przyspieszyły — o 8,9%.

W związku z tymi danymi Bloomberg informował o spadku potencjalnej wyceny Anthropic z 2 bln dolarów na początku października do 1,2–1,3 bln dolarów. OpenAI, według agencji, również obniżyło proponowaną wycenę z 1,4 bln do 1,25 bln dolarów oraz zmniejszyło docelową wartość ostatniej rundy pozyskiwania finansowania o około 10 mld dolarów.

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