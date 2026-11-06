Firma zajmująca się analizą blockchaina Chainalysis poinformowała, że podczas cyberataku sprawcy uzyskali imiona i nazwiska, nazwy użytkowników, hashe haseł oraz aktywne tokeny wszystkich użytkowników jej platformy. Firma wykryła nietypową aktywność, po czym tymczasowo wyłączyła stronę logowania oraz usługę Know Your Transaction, przeznaczoną do monitorowania w czasie rzeczywistym zagrożeń dla aktywów kryptowalutowych.

Atak wielowektorowy

Jak informuje Ars Technica, Chainalysis określiła incydent jako wielowektorowy cyberatak. Według firmy sprawcy stosowali techniki ofensywne wspierane przez agentów AI, aby uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów i narzędzi wewnętrznych.

Wcześniej Chainalysis poinformowała klientów o dostępie osoby trzeciej do identyfikatorów użytkowników, pełnych imion i nazwisk, adresów e-mail oraz oznaczeń ról w organizacjach. Później firma wyjaśniła, że dochodzenie wykazało kompromitację danych wszystkich użytkowników, w tym hashy haseł i aktywnych tokenów.

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Dostęp do usług jest przywracany stopniowo

Jednym z komponentów ataku był on-path attack — atak na infrastrukturę, przez którą przesyłany jest ruch między dwiema stronami. Według Chainalysis ten wektor doprowadził do kompromitacji haseł części klientów; firma oświadczyła, że go wykryła i wyeliminowała.

Chainalysis ograniczyła również dostęp do usług Reactor i Data Solutions. Firma rozpoczęła etapowe przywracanie klientom dostępu do KYT i Address Screening, prosząc o podanie zaufanych adresów IP w celu dodania ich do listy dozwolonych. Po przywróceniu dostępu użytkownicy muszą obowiązkowo zmienić dane uwierzytelniające. Firma oświadczyła, że obecnie nie wykryła dowodów dostępu do danych dochodzeń ani manipulacji danymi atrybucji Chainalysis.

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