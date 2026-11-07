W australijskim Perth po przejściu domów towarowych David Jones pod zarząd zewnętrzny może zostać zamkniętych co najmniej trzy sklepy sieci. Chodzi o placówki w Westfield Carousel, Garden City i Karrinyup — informuje ABC News, powołując się na firmę analityczno-inwestycyjną MST Marquee.

Niepewność wokół flagowego sklepu w centrum miasta

Przyszłość flagowego sklepu David Jones w centralnej dzielnicy biznesowej Perth również pozostaje niepewna. Właściciel budynku przy Hay Street Mall, Starhill Global REIT, poinformował Giełdę Papierów Wartościowych w Singapurze, że detalista ma zaległości czynszowe w wysokości 1,48 mln dolarów australijskich.

Firma rozważa możliwość pozyskania nowego najemcy lub ulokowania w budynku kilku najemców przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni zajmowanej przez David Jones. Lord mayor Perth Bruce Reynolds nazwał sytuację niepokojącą i zaznaczył, że są ludzie, którzy w przededniu okresu świątecznego nie wiedzą, co ich czeka.

Były pracownik David Jones John Flood powiedział, że współczuje pracownikom i osobom, których sytuacja może dotknąć. David Jones działa od 188 lat.

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Inwestycje i puste witryny

Na tle problemów David Jones centrum handlowe Morley Galleria wznowiło w tym tygodniu działalność po modernizacji wartej 240 mln dolarów australijskich. Projekt jest obliczony na silny popyt na handel detaliczny na przedmieściach Perth.

Starhill Global REIT jednocześnie pozytywnie ocenia średnio- i długoterminowe perspektywy centrum miasta. Wśród czynników firma wymieniła otwarcie miejskiego kampusu Uniwersytetu Edith Cowan w lutym 2026 roku, wzrost liczby ludności oraz sprzyjające warunki gospodarcze w Australii Zachodniej.

Reynolds przyznał, że w krótkiej perspektywie sektor handlu detalicznego boryka się z trudnościami z powodu licznych pustych lokali. Jak powiedział, St Martin's Arcade zostało zamknięte i opróżnione na potrzeby inwestycji wartej ćwierć miliarda dolarów, która przewiduje pięciogwiazdkowy hotel i nowe powierzchnie handlowe.

Dyskusja o godzinach handlu

Główny ekonomista Izby Handlowo-Przemysłowej Daniel Kiely zaznaczył, że duzi detaliści przyciągają odwiedzających i wspierają działalność małych firm w centrach handlowych. Wśród czynników utrudniających handel detaliczny izba wymieniła jedne z najbardziej restrykcyjnych w kraju zasad dotyczących godzin otwarcia sklepów i ponownie wezwała do wydłużenia handlu w niedziele i święta.

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