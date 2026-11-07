在澳大利亚珀斯，David Jones百货公司进入外部管理程序后，该连锁店至少三家门店可能关闭。据ABC News报道，援引投资研究公司MST Marquee的消息，涉及Westfield Carousel、Garden City和Karrinyup的门店。

市中心旗舰店前景不明

David Jones位于珀斯中央商务区的旗舰店未来也仍不明朗。位于Hay Street Mall的建筑业主Starhill Global REIT向新加坡交易所表示，该零售商拖欠了148万澳元租金。

该公司正在考虑引入新租户，或在缩减David Jones所占面积的同时让多家租户入驻该建筑。珀斯市长布鲁斯·雷诺兹称这一情况令人担忧，并表示在圣诞节前夕，有些人不知道等待他们的将是什么。

David Jones前员工约翰·弗拉德表示，他为员工和可能受到这一情况影响的人感到惋惜。David Jones已运营188年。

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投资与空置店面

在David Jones陷入困境的背景下，Morley Galleria购物中心本周在完成耗资2.4亿澳元的升级改造后重新开业。该项目旨在满足珀斯郊区强劲的零售需求。

与此同时，Starhill Global REIT对市中心地区的中长期前景持积极看法。该公司列举的因素包括伊迪斯·科文大学城市校区于2026年2月启用、人口增长以及西澳大利亚州有利的经济条件。

雷诺兹承认，由于大量场所空置，零售业在短期内面临困难。他表示，St Martin's Arcade已关闭并腾空，以进行一项价值2.5亿澳元的投资项目，该项目包括一家五星级酒店和新的零售空间。

关于营业时间的讨论

工商会首席经济学家丹尼尔·基利指出，大型零售商能够吸引访客，并支持购物中心内小型企业的经营。该商会称，阻碍零售业经营的因素包括全国最严格的商店营业时间规定之一，并再次呼吁延长周日和公共假日的营业时间。

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