В австралийском Перте после перехода универмагов David Jones под внешнее управление могут закрыть как минимум три магазина сети. Речь идет о торговых точках в Westfield Carousel, Garden City и Karrinyup, сообщает ABC News со ссылкой на инвестиционно-аналитическую компанию MST Marquee.

Неопределенность вокруг флагмана в центре города

Будущее флагманского магазина David Jones в центральном деловом районе Перта также остается неопределенным. Владелец здания в Hay Street Mall — Starhill Global REIT — сообщил Сингапурской фондовой бирже, что у ритейлера имеется просроченная арендная плата в размере 1,48 млн австралийских долларов.

Компания рассматривает варианты привлечения нового арендатора или размещения в здании нескольких арендаторов с сокращением площади, занимаемой David Jones. Лорд-мэр Перта Брюс Рейнольдс назвал ситуацию тревожной и отметил, что есть люди, которые накануне рождественского периода не знают, что их ждет.

Бывший сотрудник David Jones Джон Флад заявил, что ему жаль работников и людей, которых может затронуть ситуация. David Jones работает уже 188 лет.

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Инвестиции и пустые витрины

На фоне проблем David Jones торговый центр Morley Galleria на этой неделе возобновил работу после модернизации стоимостью 240 млн австралийских долларов. Проект рассчитан на высокий спрос на розничную торговлю в пригородах Перта.

Starhill Global REIT в то же время положительно оценивает средне- и долгосрочные перспективы центрального района города. Среди факторов компания назвала открытие городского кампуса Университета Эдит Коуэн в феврале 2026 года, прирост населения и благоприятные экономические условия в Западной Австралии.

Рейнольдс признал, что в краткосрочной перспективе сектор розничной торговли сталкивается с трудностями из-за многочисленных пустующих помещений. По его словам, St Martin's Arcade закрыли и освободили для инвестиционного проекта стоимостью четверть миллиарда долларов, который предусматривает пятизвездочный отель и новые торговые площади.

Дискуссия о режиме работы

Главный экономист Торгово-промышленной палаты Дэниел Кили отметил, что крупные ритейлеры привлекают посетителей и поддерживают работу малого бизнеса в торговых центрах. Среди факторов, осложняющих работу розничной торговли, палата назвала одни из самых ограничительных в стране правил относительно часов работы магазинов и вновь призвала продлить торговлю по воскресеньям и праздничным дням.

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