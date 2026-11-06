区块链分析公司Chainalysis表示，在一次网络攻击中，攻击者获取了其平台所有用户的姓名、用户名、密码哈希值和有效令牌。该公司发现异常活动后，暂时关闭了登录页面以及Know Your Transaction服务，该服务用于实时监控加密货币资产面临的威胁。

多向量攻击

据Ars Technica报道，Chainalysis将这一事件称为多向量网络攻击。该公司称，攻击者借助AI代理支持的进攻性手段，获得了对系统和内部工具的未授权访问。

此前，Chainalysis曾告知客户，第三方访问了用户标识符、全名、电子邮件地址以及组织中的角色标记。随后，该公司澄清称，调查发现所有用户的数据均遭泄露，其中包括密码哈希值和有效令牌。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

服务访问正在逐步恢复

此次攻击的一个组成部分是on-path attack，即针对双方之间传输流量所经基础设施的攻击。Chainalysis称，这一攻击向量导致部分客户的密码遭泄露；该公司表示，已发现并消除了这一问题。

Chainalysis还限制了对Reactor和Data Solutions服务的访问。该公司开始分阶段恢复客户对KYT和Address Screening的访问，并要求客户提供可信IP地址以加入允许列表。访问恢复后，用户必须更改其凭据。该公司表示，目前尚未发现访问调查数据或篡改Chainalysis归因数据的证据。

关注我们在