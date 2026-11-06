Компания по анализу блокчейна Chainalysis заявила, что во время кибератаки злоумышленники получили имена, имена пользователей, хеши паролей и активные токены всех пользователей ее платформы. Компания обнаружила аномальную активность, после чего временно отключила страницу входа и сервис Know Your Transaction, предназначенный для мониторинга угроз криптовалютным активам в реальном времени.

Многовекторная атака

Как сообщает Ars Technica, в Chainalysis назвали инцидент многовекторной кибератакой. По данным компании, злоумышленники применяли наступательные методы при поддержке ИИ-агентов, чтобы получить несанкционированный доступ к системам и внутренним инструментам.

Ранее Chainalysis сообщала клиентам о доступе третьего лица к идентификаторам пользователей, полным именам, адресам электронной почты и обозначениям ролей в организациях. Позднее компания уточнила, что расследование выявило компрометацию данных всех пользователей, в частности хешей паролей и активных токенов.

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Доступ к сервисам восстанавливают постепенно

Одним из компонентов атаки был on-path attack — атака на инфраструктуру, через которую передается трафик между двумя сторонами. По утверждению Chainalysis, этот вектор привел к компрометации паролей части клиентов; компания заявила, что выявила и устранила его.

Chainalysis также ограничила доступ к сервисам Reactor и Data Solutions. Компания начала поэтапно восстанавливать клиентам доступ к KYT и Address Screening, попросив предоставить доверенные IP-адреса для внесения в список разрешенных. После восстановления доступа пользователи должны обязательно изменить учетные данные. Компания заявила, что на данный момент не выявила доказательств доступа к данным расследований или манипуляций с данными атрибуции Chainalysis.

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