Amnesty International осудила нападения на предвыборные кортежи Африканского демократического конгресса (ADC) в штате Кебби в Нигерии. Среди атакованных был кортеж кандидата в президенты от ADC Атику Абубакара, сообщает Premium Times Nigeria.

Нападение в округе Аргунгу

Правозащитная организация заявила, что проанализировала видеозаписи, на которых зафиксированы скоординированные нападения вооруженных групп. По данным Amnesty International, нападавшие перекрывали дороги, били представителей оппозиции мачете и серьезно повреждали транспортные средства участников кампании.

На одной из проверенных записей из района местного самоуправления Аргунгу, по утверждению организации, видно, как лица, которых она назвала предполагаемыми политическими нападавшими, преследуют представителей оппозиции, избивают их и уничтожают транспорт. Нападавшие также бросали в кортежи камни и бутылки; они были вооружены ножами и мачете.

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Атака на представителей медиа

Amnesty International сообщила, что нападавшие также нацелились на работников медиа, сопровождавших политическую кампанию. По информации организации, были уничтожены камеры и оборудование для трансляций. Правозащитники считают, что это могло быть попыткой помешать документированию насилия.

Организация связала инцидент в Кебби с недавним кровавым столкновением против участников кампании ADC в соседнем штате Сокото. Amnesty International заявила, что такие нападения затрудняют осуществление прав на свободу объединений и мирных собраний.

Правозащитники также раскритиковали нигерийские силовые структуры и федеральные власти за, по их оценке, неспособность предотвратить или остановить атаки на оппозиционные собрания. Они призвали власти немедленно расследовать нападение в Кебби, привлечь к ответственности исполнителей и спонсоров, а также гарантировать защиту всем политическим силам независимо от партийной принадлежности.

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