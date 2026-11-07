巴西总统卢拉赢得第二轮选举——《财富》

2026年10月25日，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在总统选举第二轮中击败了弗拉维奥·博索纳罗。卢拉在10月5日的首轮投票中败给对手，但最终以超过3.5个百分点、逾400万张选票的优势获胜，据《财富》报道。

在第二轮中，卢拉扭转了超过200万票的落后局面，提高了投票率并降低了弃权率。拥有全国第二大选民群体的米纳斯吉拉斯州转而支持他：卢拉在当地的领先优势接近70万票。

WhatsApp竞选活动

首轮投票后，卢拉从事数字传播工作的年轻支持者开始在WhatsApp和Instagram上传播视频。文章作者认为，这些内容不仅面向传统左翼选民，也面向中间派以及部分右翼选民。

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名为“卢拉军队”的WhatsApp频道从10月5日的5万名订阅者增长至选举当晚的超过1000万名。该频道由来自Rede党的联邦众议员安德烈·雅诺内斯创建，该党是卢拉所属劳工党的盟友。在米纳斯吉拉斯州，21岁的数字网红、法律专业学生安娜·埃莉萨·桑托斯·席尔瓦获得了众议院候选人中的最多选票，她属于劳工党。

右翼在国会拥有强势地位

尽管卢拉赢得总统选举，弗拉维奥·博索纳罗的自由党仍将在议会中拥有显著代表性。新一届国会于2027年2月1日开始工作后，该党将控制参议院28个席位，即该院席位的35%，以及下院121个席位，即24%。该党还将拥有5个州长职位。

文章作者指出，若将盟友计算在内，右翼可能在国会两院获得多数席位，这将加强其对立法和预算的影响力。卢拉新政府面临的挑战包括高财政赤字；根据文章引用的数据，这一赤字接近国内生产总值的8%。

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