Prezydent Brazylii Lula wygrał drugą turę wyborów — Fortune

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva 25 października 2026 roku pokonał Flávia Bolsonaro w drugiej turze wyborów prezydenckich. Lula, który przegrał z rywalem w pierwszej turze 5 października, zwyciężył przewagą ponad 3,5 punktu procentowego — ponad 4 mln głosów, podaje Fortune.

W drugiej turze Lula odrobił stratę ponad 2 mln głosów, zwiększył frekwencję i obniżył poziom absencji wyborczej. Stan Minas Gerais, który ma drugi co do liczebności elektorat w kraju, przeszedł na jego stronę: przewaga Luli wyniosła tam niemal 700 tys. głosów.

Kampania na WhatsAppie

Po pierwszej turze młodzi zwolennicy Luli, pracujący w komunikacji cyfrowej, zaczęli rozpowszechniać nagrania wideo na WhatsAppie i Instagramie. Według autora materiału treści te były skierowane nie tylko do tradycyjnych wyborców lewicy, lecz także do centrystów i części prawicowego elektoratu.

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Kanał na WhatsAppie o nazwie „Armia Luli” urósł z 50 tys. subskrybentów 5 października do ponad 10 mln w noc wyborczą. Utworzył go deputowany federalny André Janones z partii Rede, sprzymierzonej z Partią Pracujących Luli. W Minas Gerais najwięcej głosów wśród kandydatów do Izby Deputowanych otrzymała 21-letnia cyfrowa influencerka i studentka prawa Ana Elisa Santos Silva, należąca do Partii Pracujących.

Silna pozycja prawicy w Kongresie

Mimo prezydenckiego zwycięstwa Luli Partia Liberalna Flávia Bolsonaro będzie miała znaczącą reprezentację w parlamencie. Po rozpoczęciu pracy przez nowy Kongres 1 lutego 2027 roku będzie ona kontrolować 28 miejsc w Senacie, czyli 35% składu izby, oraz 121 miejsc w izbie niższej, czyli 24%. Partia będzie mieć także pięć stanowisk gubernatorskich.

Autor materiału zauważa, że przy uwzględnieniu sojuszników prawica może uzyskać większość w obu izbach Kongresu, co wzmocni jej wpływ na ustawodawstwo i budżet. Wśród wyzwań dla nowej administracji Luli wymieniono wysoki deficyt fiskalny, który według danych przytoczonych w materiale zbliża się do 8% PKB.

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