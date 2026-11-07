Federalny rząd Pakistanu przedstawił w Islamabadzie nową politykę motoryzacyjną, która przewiduje szczególną uwagę dla bardziej przystępnych cenowo samochodów i pojazdów elektrycznych. Poinformowali o tym na konferencji prasowej minister informacji Attaullah Tarar i Haroon Akhtar Khan, podaje Dawn.

Sześć obszarów polityki

Haroon Akhtar Khan oświadczył, że podczas przygotowywania dokumentu wykonano znaczną pracę, a premier Shehbaz Sharif poświęcił tej kwestii dużo czasu.

Jak powiedział, polityka opiera się na sześciu obszarach: obniżeniu kosztów pojazdów, przede wszystkim dla klasy średniej i niższej klasy średniej, rozwoju eksportu, lokalizacji produkcji, bezpieczeństwie samochodów, promowaniu pojazdów elektrycznych oraz przejrzystości.

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Oświadczenie w sprawie cen samochodów

Akhtar Khan oświadczył również, że rząd zastosował w nowej polityce motoryzacyjnej politykę taryfową, której celem jest obniżenie kosztów produkcji i kosztów importu surowców.

Według niego takie podejście powinno doprowadzić do obniżenia cen samochodów. W informacji nie podano konkretnych mechanizmów nowej polityki, terminów jej wdrożenia ani parametrów zmian taryfowych.

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