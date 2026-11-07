Президент Бразилии Лула победил во втором туре выборов — Fortune

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 25 октября 2026 года победил Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов. Лула, который уступил сопернику в первом туре 5 октября, одержал победу с преимуществом более 3,5 процентного пункта — более 4 млн голосов, сообщает Fortune.

Во втором туре Лула преодолел отставание более чем в 2 млн голосов, увеличил явку и снизил уровень неучастия в выборах. Штат Минас-Жерайс, обладающий вторым по численности электоратом в стране, перешел на его сторону: преимущество Лулы там составило почти 700 тыс. голосов.

Кампания в WhatsApp

После первого тура молодые сторонники Лулы, работающие в сфере цифровых коммуникаций, начали распространять видео в WhatsApp и Instagram. По оценке автора материала, эти материалы были ориентированы не только на традиционных избирателей левых, но и на центристов и часть правого электората.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Канал в WhatsApp под названием «Армия Лулы» вырос с 50 тыс. подписчиков 5 октября до более чем 10 млн в ночь выборов. Его создал федеральный депутат Андре Жанонес из партии Rede, союзной Партии трудящихся Лулы. В Минас-Жерайсе наибольшее число голосов среди кандидатов в Палату депутатов получила 21-летняя цифровая инфлюенсерка и студентка юридического факультета Ана Элиза Сантус Силва, принадлежащая к Партии трудящихся.

Сильные позиции правых в Конгрессе

Несмотря на президентскую победу Лулы, Либеральная партия Флавиу Болсонару будет иметь значительное представительство в парламенте. После начала работы нового Конгресса 1 февраля 2027 года она будет контролировать 28 мест в Сенате, или 35% состава палаты, и 121 место в нижней палате, или 24%. Также партия будет иметь пять губернаторских постов.

Автор материала отмечает, что с учетом союзников правые могут получить большинство в обеих палатах Конгресса, что усилит их влияние на законодательство и бюджет. Среди вызовов для новой администрации Лулы назван высокий фискальный дефицит, который, согласно приведенным в материале данным, приближается к 8% ВВП.

Читай нас в