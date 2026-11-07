尼泊尔政府将成立委员会，审查在凯拉利县格塔的烈士达沙拉特·昌德健康科学大学批准开设包括MBBS在内教育项目的决定。此前，医生兼医疗改革活动人士戈文达·KC在与当局达成协议后结束了他的第25次绝食，《加德满都邮报》报道。

审查项目和学生名额

该委员会将由五人组成，由拉梅什·普拉萨德·阿查里亚教授担任主席。委员会将评估医学教育委员会10月16日作出的决定，即在格塔开设项目，并增加尼泊尔陆军健康科学学院下属陆军医学院MBBS项目的名额。

委员会将审查这些决定是否符合医学教育标准，并向政府提交结论。在政府落实委员会建议后，学生分配程序将继续进行。如果委员会认定未遵守必要标准或存在利益冲突，医学教育委员会、格塔机构和医学院的官员可能被追究责任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府的其他承诺

KC于10月28日在伊拉姆开始绝食，并提出六项要求。他反对批准项目及分配格塔的名额，称该大学未经过对基础设施、人员配备和标准符合情况的适当评估。

该协议还规定，政府必须在两周内采取措施，颁布修订2025年《烈士达沙拉特·昌德健康科学大学法》的法令。修正内容将涉及对大学官员的要求及其任命程序。法令颁布后，当局必须立即启动任命新官员的程序。

政府还同意履行KC在7月27日第24次绝食期间作出的承诺。一个至少每月召开一次会议的工作组将监督其落实。有关当局承诺加快达德尔杜拉、伊拉姆和乌代亚普尔公立医学院或健康科学学院的基础设施建设，并立即推进在巴尔迪巴斯建立和运营医学院。

关注我们在