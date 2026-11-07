В Непале правительство создаст комиссию для проверки решения о разрешении образовательных программ, в том числе MBBS, в Университете наук о здоровье Мученика Дашарата Чанда в Гете, округ Кайлаи. Решение приняли после того, как врач и активист медицинской реформы Говинда Кей Си прекратил свою 25-ю голодовку по итогам договоренности с властями, сообщает Kathmandu Post.

Проверка программ и мест для студентов

В состав комиссии войдут пять человек во главе с профессором Рамешем Прасадом Ачарьей. Она должна оценить решение Комиссии по медицинскому образованию от 16 октября — об открытии программ в Гете и увеличении числа мест на программе MBBS в Военном медицинском колледже при Непальском армейском институте наук о здоровье.

Комиссия проверит, соответствовали ли эти решения стандартам медицинского образования, и представит выводы правительству. Процедура распределения студентов будет продолжена после того, как правительство выполнит рекомендации комиссии. Если она установит несоблюдение необходимых стандартов или конфликт интересов, должностные лица Комиссии по медицинскому образованию, учреждения в Гете и медицинского колледжа могут быть привлечены к ответственности.

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Другие обязательства правительства

Кей Си начал голодовку 28 октября в Иламе, выдвинув шесть требований. Он возражал против разрешения программ и распределения мест в Гете, утверждая, что университет не прошел надлежащую оценку инфраструктуры, кадрового обеспечения и соответствия стандартам.

Договоренность также предусматривает, что в течение двух недель правительство должно принять меры для издания ордонанса о внесении изменений в Закон об Университете наук о здоровье Мученика Дашарата Чанда 2025 года. Изменения будут касаться требований к должностным лицам университета и порядка их назначения. После издания ордонанса власти должны немедленно начать процедуру назначения новых должностных лиц.

Правительство также согласилось выполнить обязательства, взятые во время 24-й голодовки Кей Си 27 июля. Их реализацию будет контролировать рабочая группа, которая будет собираться не реже одного раза в месяц. Власти пообещали ускорить развитие инфраструктуры государственных медицинских колледжей или академий наук о здоровье в Даделдхуре, Иламе и Удаяпуре, а также незамедлительно продвигать создание и работу медицинского колледжа в Бардибасе.

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