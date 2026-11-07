W Nepalu rząd powoła komisję, która sprawdzi decyzję o zatwierdzeniu programów kształcenia, w tym MBBS, na Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu Męczennika Dasharatha Chanda w Gecie, w dystrykcie Kailali. Decyzję podjęto po tym, jak lekarz i działacz na rzecz reformy medycyny Govinda KC zakończył swój 25. strajk głodowy w następstwie porozumienia z władzami, informuje Kathmandu Post.

Kontrola programów i miejsc dla studentów

W skład komisji wejdzie pięć osób, a jej przewodniczącym będzie profesor Ramesh Prasad Acharya. Ma ona ocenić decyzję Komisji Edukacji Medycznej z 16 października dotyczącą uruchomienia programów w Gecie oraz zwiększenia liczby miejsc na programie MBBS w Wojskowym Kolegium Medycznym działającym przy Nepalskim Wojskowym Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Komisja sprawdzi, czy decyzje te spełniały standardy edukacji medycznej, i przedstawi rządowi swoje wnioski. Procedura przydziału studentów będzie kontynuowana po wdrożeniu przez rząd rekomendacji komisji. Jeśli ustali ona niespełnienie wymaganych standardów lub konflikt interesów, odpowiedzialność mogą ponieść urzędnicy Komisji Edukacji Medycznej, placówki w Gecie oraz kolegium medycznego.

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Inne zobowiązania rządu

KC rozpoczął strajk głodowy 28 października w Ilamie, przedstawiając sześć żądań. Sprzeciwiał się zatwierdzeniu programów i przydziałowi miejsc w Gecie, twierdząc, że uniwersytet nie przeszedł właściwej oceny infrastruktury, obsady kadrowej i zgodności ze standardami.

Porozumienie przewiduje również, że w ciągu dwóch tygodni rząd musi podjąć działania w celu wydania rozporządzenia zmieniającego ustawę o Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu Męczennika Dasharatha Chanda z 2025 roku. Zmiany będą dotyczyć wymogów wobec urzędników uniwersytetu oraz trybu ich powoływania. Po wydaniu rozporządzenia władze mają natychmiast rozpocząć procedurę powoływania nowych urzędników.

Rząd zgodził się także wypełnić zobowiązania podjęte podczas 24. strajku głodowego KC 27 lipca. Ich realizację będzie monitorować grupa robocza, która będzie spotykać się co najmniej raz w miesiącu. Władze obiecały przyspieszyć rozwój infrastruktury państwowych kolegiów medycznych lub akademii nauk o zdrowiu w Dadeldhurze, Ilamie i Udayapurze, a także niezwłocznie przyspieszyć utworzenie i działalność kolegium medycznego w Bardibas.

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