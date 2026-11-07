在韩国，券商Mirae Asset Securities报告称，约3.9万名客户、现任和前任员工以及承包商的数据发生泄露。正如《韩国先驱报》报道，约3800名客户的账户号码被泄露，另有超过3.5万名员工、前员工和承包商的个人信息泄露。

未经授权访问系统

该公司表示，周三和周四发现了未经授权的外部访问。这些访问分别针对通过手机认证登录移动网页版的服务，以及公司的内部系统。

泄露的不涉及客户的企业数据包括姓名、员工识别号码、电子邮箱地址、手机号码和密码。

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公司和监管机构的回应

Mirae Asset Securities表示，在发现来自外部IP地址的可疑活动后，立即封锁了受影响的访问路径，并启动了紧急响应系统。该公司还将事件报告给韩国金融服务委员会、金融监督院和个人信息保护委员会。

此次泄露发生在数天前关联公司、包括Mirae Asset Life Insurance发生类似事件之后。根据金融服务委员会的数据，在过去一个月里，该国金融行业37家公司泄露了超过47万条个人数据记录。监管机构估计被盗资金金额为10亿韩元，即74.5万美元。

自9月30日发现首次泄露以来，金融行业37家公司共记录了40起事件。这些公司包括4家商业银行、5家投资公司、3家保险公司和5家储蓄银行。

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