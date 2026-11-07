В Южной Корее брокерская компания Mirae Asset Securities сообщила об утечке данных примерно 39 тысяч клиентов, нынешних и бывших сотрудников, а также подрядчиков. Как сообщает Korea Herald, утекли номера счетов около 3,8 тысячи клиентов, а также персональная информация более 35 тысяч сотрудников, бывших сотрудников и подрядчиков.

Несанкционированный доступ к системам

По данным компании, несанкционированный внешний доступ был зафиксирован в среду и четверг. Он был направлен соответственно на сервис входа в мобильную веб-версию через телефонную аутентификацию и на внутреннюю систему компании.

Среди корпоративных данных, не относящихся к клиентам, были имена, идентификационные номера сотрудников, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов и пароли.

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Реакция компании и регуляторов

Mirae Asset Securities заявила, что после выявления подозрительной активности с внешних IP-адресов сразу заблокировала затронутые маршруты доступа и запустила систему экстренного реагирования. Компания также сообщила об инциденте Комиссии по финансовым услугам, Службе финансового надзора и Комиссии по защите персональных данных Южной Кореи.

Утечка произошла через несколько дней после аналогичных инцидентов в связанных компаниях, в частности Mirae Asset Life Insurance. По данным Комиссии по финансовым услугам, за последний месяц из 37 компаний финансового сектора страны утекло более 470 тысяч записей персональных данных. Регулятор оценил объем похищенных средств в 1 миллиард вон, или 745 тысяч долларов США.

С 30 сентября, когда была обнаружена первая утечка, в 37 компаниях финансового сектора в общей сложности зафиксировали 40 инцидентов. Среди этих компаний были четыре коммерческих банка, пять инвестиционных фирм, три страховые компании и пять сберегательных банков.

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