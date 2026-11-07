W Korei Południowej firma maklerska Mirae Asset Securities poinformowała o wycieku danych około 39 tys. klientów, obecnych i byłych pracowników oraz kontrahentów. Jak informuje Korea Herald, wyciekły numery rachunków około 3,8 tys. klientów, a także dane osobowe ponad 35 tys. pracowników, byłych pracowników i kontrahentów.

Nieuprawniony dostęp do systemów

Według firmy nieuprawniony dostęp z zewnątrz wykryto w środę i czwartek. Był on skierowany odpowiednio na usługę logowania do mobilnej wersji internetowej za pośrednictwem uwierzytelniania telefonicznego oraz na wewnętrzny system firmy.

Wśród firmowych danych niezwiązanych z klientami znalazły się imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne pracowników, adresy e-mail, numery telefonów komórkowych i hasła.

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Reakcja firmy i regulatorów

Mirae Asset Securities oświadczyła, że po wykryciu podejrzanej aktywności z zewnętrznych adresów IP natychmiast zablokowała objęte incydentem ścieżki dostępu i uruchomiła system reagowania kryzysowego. Firma zgłosiła również incydent południowokoreańskiej Komisji Usług Finansowych, Służbie Nadzoru Finansowego oraz Komisji Ochrony Danych Osobowych.

Wyciek nastąpił kilka dni po podobnych incydentach w powiązanych spółkach, w tym Mirae Asset Life Insurance. Według Komisji Usług Finansowych w ciągu ostatniego miesiąca z 37 firm sektora finansowego w kraju wyciekło ponad 470 tys. rekordów danych osobowych. Regulator oszacował wartość skradzionych środków na 1 mld wonów, czyli 745 tys. dolarów USA.

Od 30 września, kiedy wykryto pierwszy wyciek, w 37 firmach sektora finansowego odnotowano łącznie 40 incydentów. Wśród tych firm były cztery banki komercyjne, pięć firm inwestycyjnych, trzy firmy ubezpieczeniowe i pięć banków oszczędnościowych.

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