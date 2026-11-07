在美国，波兰足球运动员罗伯特·莱万多夫斯基解释了自己加盟MLS俱乐部芝加哥火焰的原因：离开巴塞罗那后，他不愿在另一支欧洲球队继续职业生涯。据他所说，在为这家加泰罗尼亚俱乐部效力后，他无法想象自己加盟欧洲的另一家俱乐部，也没有在那里寻找新球队。

离开巴塞罗那后的决定

2026年5月中旬，莱万多夫斯基宣布结束与巴塞罗那的合作，随后选择了芝加哥火焰。这名前锋在接受ESPN采访时谈及作出这一决定的原因，Interia Sport报道。

“在我决定离开巴塞罗那后，我不想留在欧洲。在为巴塞罗那效力后，我无法想象自己在欧洲的另一支球队踢球。因此，我没有在那里寻找新俱乐部，”莱万多夫斯基说。

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据该媒体报道，媒体曾出现意大利俱乐部可能对这位38岁的波兰前锋感兴趣的消息。与此同时，莱万多夫斯基决定在美国MLS继续职业生涯。

在芝加哥火焰的统计数据

Interia Sport指出，莱万多夫斯基代表芝加哥火焰出战22场比赛，打进8球并送出4次助攻。他还随队获得了MLS季后赛资格。

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