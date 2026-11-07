Od początku 2026 roku w USA potwierdzono 5182 przypadki odry — to największa liczba od ponad 35 lat i najwyższy wynik od 1991 roku. informuje Der Spiegel, powołując się na amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób. W stanie Wisconsin na odrę zmarło niemowlę — to pierwszy zgon z powodu tej infekcji w tym stanie od 1990 roku.

Ponad dwukrotnie więcej przypadków

W całym 2025 roku w USA zarejestrowano 2289 przypadków odry, czyli mniej niż połowę obecnej liczby. Według CDC od początku 2026 roku na odrę zmarły cztery osoby, podczas gdy w 2025 roku odnotowano trzy zgony.

W poniedziałek stan Nowy Jork poinformował o pierwszym od 30 lat zgonie z powodu odry. W październiku gubernatorka stanu Kathy Hochul ogłosiła stan wyjątkowy z powodu wybuchu choroby.

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Apel o ochronę rodzin

Szefowa organu ochrony zdrowia Wisconsin Kirsten Johnson oświadczyła, że śmierć dziecka jest szczególnie tragiczna, ponieważ odra jest chorobą, której można zapobiec dzięki szczepieniu. Wezwała mieszkańców stanu do ochrony siebie i swoich rodzin.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Oprócz gorączki i czerwonej wysypki może powodować zagrażające życiu powikłania, w tym zapalenie opon mózgowych. W USA odrę uznano za wyeliminowaną w 2000 roku, jednak w kolejnych latach infekcja ponownie się rozprzestrzeniała; źródło wskazuje rosnący sceptycyzm wobec szczepień jako jeden z czynników.

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