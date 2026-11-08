Haitański gang 400 Mawozo oświadczył, że zwrócił się do Narodowej Komisji ds. Rozbrojenia, Demobilizacji i Reintegration z propozycją dialogu na rzecz pokoju, stabilności i narodowego pojednania. Jak podaje Taipei Times, grupa przekazała Associated Press trzystronicowe oświadczenie, w którym nazwała dialog odpowiedzialnym krokiem mającym ocalić ludzkie życie, a nie kapitulacją.

400 Mawozo, które nazywa siebie grupą rebeliantów, oświadczyło również, że zamierza wziąć udział w pokojowej demonstracji w tym miesiącu. Według ugrupowania ma to położyć podwaliny pod ogólnokrajowy dialog i negocjacje pokojowe. W oświadczeniu gangu zaznaczono, że przyszłości Haiti nie można budować wyłącznie na konfrontacji i operacjach wojskowych.

Stanowisko komisji

Narodowa Komisja ds. Rozbrojenia, Demobilizacji i Reintegracji potwierdziła, że skontaktowała się z nią osoba działająca w imieniu uzbrojonej grupy. Jednocześnie komisja podkreśliła, że współpracuje z biurem premiera, a wszelki dialog z uzbrojonymi ugrupowaniami musi odbywać się zgodnie z rządową mapą drogową.

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Przedstawiciel 400 Mawozo, który wypowiadał się anonimowo, powiedział AP, że ugrupowanie jest gotowe dołączyć do negocjacji pokojowych. Zapytany o gotowość do złożenia broni, odpowiedział, że rozbrojenie jest procesem. Odpowiadając na pytanie, czego domaga się ugrupowanie, przedstawiciel wymienił pokój i zakończenie tego, co gang uważa za międzynarodową ingerencję.

Operacje przeciwko gangom

Oświadczenie 400 Mawozo pojawiło się w czasie operacji haitańskiej policji i sił zagranicznych przeciwko gangom. Premier Haiti Alix Didier Fils-Aimé poinformował o śmierci przywódcy gangu, nie podając jego nazwiska. Haitańska Policja Narodowa wyjaśniła, że podczas wspólnej operacji zginął między innymi przywódca gangu Boston, znany jako Mathias, który działał w kontrolowanej przez gangi dzielnicy nędzy Cité Soleil w Port-au-Prince.

ONZ i organizacje praw człowieka oskarżały 400 Mawozo o gwałty, zabójstwa i porwania, jednak ugrupowanie temu zaprzecza. Gang wezwał również odpowiednie siły wojskowe do zawieszenia operacji na niektórych obszarach do faktycznego rozpoczęcia dialogu na temat pokoju i stabilności.

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