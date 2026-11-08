Гаитянская банда 400 Mawozo заявила, что обратилась в Национальную комиссию по разоружению, демобилизации и реинтеграции с предложением диалога ради мира, стабильности и национального примирения. Как сообщает Taipei Times, группировка передала Associated Press заявление объемом в три страницы, в котором назвала диалог ответственным шагом для сохранения человеческих жизней, а не капитуляцией.

400 Mawozo, называющая себя повстанческой группой, также заявила о намерении принять участие в мирной демонстрации в этом месяце. По утверждению группировки, это должно заложить основу для общенационального диалога и мирных переговоров. В заявлении банды говорится, что будущее Гаити нельзя строить только на противостоянии и военных операциях.

Позиция комиссии

Национальная комиссия по разоружению, демобилизации и реинтеграции подтвердила, что с ней связался человек от имени вооруженной группы. В то же время в комиссии подчеркнули, что она работает совместно с офисом премьер-министра, а любой диалог с вооруженными группировками должен происходить в соответствии с правительственной дорожной картой.

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Представитель 400 Mawozo, говоривший анонимно, сообщил AP, что группировка готова присоединиться к мирным переговорам. На вопрос о готовности сложить оружие он ответил, что разоружение является процессом. Отвечая на вопрос о том, чего добивается группировка, представитель назвал мир и прекращение того, что банда считает международным вмешательством.

Операции против банд

Заявление 400 Mawozo прозвучало на фоне операций гаитянской полиции и иностранных сил против банд. Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме сообщил о гибели главаря банды, не назвав его имени. Национальная полиция Гаити уточнила, что во время совместной операции погиб, в частности, лидер банды Boston, известный как Матиас, который действовал в контролируемых бандами трущобах Сите-Солей в Порт-о-Пренсе.

ООН и правозащитные организации обвиняли 400 Mawozo в изнасилованиях, убийствах и похищениях людей, однако группировка это отрицает. Банда также призвала соответствующие военные силы приостановить операции в отдельных районах до фактического начала диалога о мире и стабильности.

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