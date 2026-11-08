海地帮派400 Mawozo表示，已向国家解除武装、复员和重返社会委员会提出对话建议，以实现和平、稳定与民族和解。据Taipei Times报道，该组织向美联社提交了一份长达三页的声明，称对话是挽救生命的负责任举措，而非投降。

自称为反叛组织的400 Mawozo还表示，计划参加本月的一场和平示威。该组织称，此举将为全国性对话和和平谈判奠定基础。该帮派在声明中表示，海地的未来不能仅建立在对抗和军事行动之上。

委员会的立场

国家解除武装、复员和重返社会委员会证实，一名代表武装团体的人士曾与其联系。同时，该委员会强调，其与总理办公室共同开展工作，任何与武装团体的对话都必须按照政府路线图进行。

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一名匿名发言的400 Mawozo代表对美联社表示，该组织已准备好参与和平谈判。当被问及是否准备放下武器时，他回答说，解除武装是一个过程。对于该组织寻求什么的问题，这名代表表示，是和平以及结束该帮派所认为的国际干预。

打击帮派的行动

400 Mawozo的声明发布之际，海地警方和外国部队正在开展打击帮派的行动。海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-艾梅报告称，一名帮派头目死亡，但未透露其姓名。海地国家警察澄清说，在一次联合行动中，包括Boston帮派头目、绰号“马蒂亚斯”的人在内的人员死亡；此人曾在太子港由帮派控制的太阳城贫民窟活动。

联合国和人权组织曾指控400 Mawozo实施强奸、谋杀和绑架，但该组织否认这些指控。该帮派还呼吁有关军事力量暂停在部分地区的行动，直至有关和平与稳定的对话实际开始。

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