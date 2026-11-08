W Johannesburgu w RPA biznesmen Elliot Ndlovu oświadczył, że firma, której jest współwłaścicielem wraz z żoną, z którą mieszka osobno, została wykorzystana do wyprowadzenia milionów z miejskiego samorządu. Twierdzi również, że firma została mu skradziona. W podpisie pod zdjęciem nazwano go mieszkańcem Johannesburga.

Oświadczenia biznesmena

Według TimesLIVE Ndlovu na opublikowanym przez redakcję zdjęciu prezentuje dokumenty. W podpisie pod fotografią wskazano, że oskarża żonę, z którą mieszka osobno, o rzekome pozbawienie go wspólnego biznesu.

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Opis sprawy

W śródtytule swojego materiału TimesLIVE wspomina o podejrzanym, którego nazywa prawdopodobnym obywatelem Zimbabwe. Redakcja wiąże tę sprawę z oskarżeniami o oszustwo, korupcję i posługiwanie się fałszywą tożsamością, a także z milionami środków. Twierdzenia te mają status oświadczeń i podejrzeń, a nie ustalonych faktów.

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