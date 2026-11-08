Бизнесмен заявил о выводе миллионов через его компанию — TimesLIVE

В Йоханнесбурге, ЮАР, бизнесмен Эллиот Ндлову заявил, что компанию, которой он совместно владеет с женой, с которой проживает отдельно, использовали для вывода миллионов из городского муниципалитета. Он также утверждает, что эту компанию у него украли. В подписи к фотографии он назван жителем Йоханнесбурга.

Заявления бизнесмена

По данным TimesLIVE, на опубликованной изданием фотографии Ндлову демонстрирует документы. В подписи к снимку указано, что он обвиняет жену, с которой живет отдельно, в том, что она якобы лишила его совместного бизнеса.

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Описание дела

В подзаголовке к своему материалу TimesLIVE упоминает подозреваемого, которого называет вероятным гражданином Зимбабве. Издание связывает это дело с обвинениями в мошенничестве, коррупции и использовании ложной личности, а также с миллионами средств. Эти утверждения имеют статус заявлений и подозрений, а не установленных фактов.

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