С начала 2026 года в США подтвердили 5 182 случая кори — это наибольшее число более чем за 35 лет и самый высокий показатель с 1991 года. сообщает Der Spiegel со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. В штате Висконсин от кори умер младенец — это первая смерть от этой инфекции в штате с 1990 года.

Случаев более чем вдвое больше

За весь 2025 год в США зарегистрировали 2 289 случаев кори, то есть менее половины от нынешнего количества. По данным CDC, с начала 2026 года от кори умерли четыре человека, тогда как в 2025 году было зафиксировано три смерти.

В понедельник штат Нью-Йорк сообщил о первой за 30 лет смерти от кори. В октябре губернатор штата Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение из-за вспышки заболевания.

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Призыв защитить семьи

Глава органа здравоохранения Висконсина Кирстен Джонсон заявила, что смерть ребенка особенно трагична, поскольку корь — заболевание, которое можно предотвратить вакцинацией. Она призвала жителей штата защищать себя и свои семьи.

Корь является высокоинфекционным вирусным заболеванием. Помимо лихорадки и красной сыпи, она может вызывать опасные для жизни осложнения, в том числе воспаление мозговых оболочек. В США корь объявили ликвидированной в 2000 году, однако в последующие годы инфекция вновь распространялась; одним из факторов источник называет рост скептицизма в отношении вакцинации.

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