У США кількість випадків кору сягнула 5 182 — Der Spiegel

У США від початку 2026 року підтвердили 5182 випадки кору — це найбільша кількість за понад 35 років і найвищий показник із 1991 року. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на Центри контролю та профілактики захворювань США. У штаті Вісконсин від кору померло немовля — це перша смерть від цієї інфекції у штаті з 1990 року.

Випадків більш як удвічі більше

За весь 2025 рік у США зареєстрували 2289 випадків кору, тобто менш ніж половину від нинішньої кількості. За даними CDC, від початку 2026 року від кору померли чотири людини, тоді як у 2025 році було зафіксовано три смерті.

У понеділок штат Нью-Йорк повідомив про першу за 30 років смерть від кору. У жовтні губернаторка штату Кеті Гокул оголосила надзвичайний стан через спалах захворювання.

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Заклик захистити родини

Керівниця органу охорони здоров’я Вісконсину Кірстен Джонсон заявила, що смерть дитини є особливо трагічною, адже кір — хвороба, якій можна запобігти вакцинацією. Вона закликала жителів штату захищати себе та свої родини.

Кір є високоінфекційним вірусним захворюванням. Окрім гарячки та червоного висипу, він може спричинити небезпечні для життя ускладнення, зокрема запалення мозкових оболонок. У США кір оголосили ліквідованим у 2000 році, однак у наступні роки інфекція знову поширювалася; одним із чинників цього джерело називає зростання скептицизму щодо вакцинації.

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