Педро Альяна 7 ноября принес присягу в качестве нового президента Парагвая во время внеочередного заседания Конгресса. Бывший вице-президент вступил в должность после того, как Сенат отстранил президента Сантьяго Пенью на фоне кризиса, связанного с крахом цифрового кредитора Ueno Bank, сообщает Anadolu Agency.

В своем первом распоряжении Альяна поручил финансовым регуляторам ускорить схемы выплат вкладчикам. Приоритет должны получить счета людей с низкими доходами и мелких вкладчиков, которые больше всего пострадали от замораживания средств. Новый президент также пообещал полностью компенсировать гражданам последствия финансового кризиса.

Замороженные активы миллионов клиентов

Центральный банк Парагвая на этой неделе вмешался в работу Ueno Bank после выявления критических проблем с платежеспособностью. Закрытие банка привело к замораживанию активов 2,94 млн клиентов — почти половины населения страны. Среди пострадавших также оказались крупные государственные учреждения и пенсионные фонды, в том числе государственный Институт социального обеспечения.

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Отстранение и задержание Пеньи

Законодатели обвинили Пенью в том, что он позволил государственным учреждениям и государственным пенсионным фондам разместить в Ueno Bank сотни миллионов долларов сверх установленных законом лимитов, несмотря на предупреждения о кредитовании связанных лиц и отсутствии залога.

Перед голосованием в Сенате Пенья подал в Конгресс заявление об отставке. Несмотря на это, Сенат отстранил его от должности единогласным голосованием 44:0. Через несколько минут после этого Пенью задержали в его частном доме в Асунсьоне. Прокуратура требовала его немедленного задержания в связи с обвинениями в конфликте интересов, незаконных переговорах и возможном присвоении средств, связанном с крахом Ueno Bank.

Альяна должен завершить президентский срок 2023–2028 годов.

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