佩德罗·阿利亚纳在巴拉圭宣誓就任总统——阿纳多卢通讯社

11月7日，佩德罗·阿利亚纳在国会特别会议期间宣誓就任巴拉圭新总统。此前，参议院在与数字贷款机构Ueno Bank倒闭有关的危机背景下罢免了总统圣地亚哥·培尼亚，这位前副总统随后就职，阿纳多卢通讯社报道。

阿利亚纳在其首项命令中指示金融监管机构加快针对储户的赔付方案。应优先处理低收入人群和小额储户的账户，他们受到资金冻结的影响最为严重。新总统还承诺，将就金融危机造成的后果对公民进行全额赔偿。

数百万客户的资产被冻结

巴拉圭中央银行本周在发现严重的偿付能力问题后介入Ueno Bank的运营。该银行关闭导致294万名客户的资产被冻结——这几乎是该国人口的一半。大型国家机构和养老基金也受到影响，其中包括国家社会保障研究所。

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培尼亚被罢免和拘留

立法者指控培尼亚允许国家机构和国有养老基金在Ueno Bank存入数亿美元，超过法律规定的限额，尽管此前已有关于向关联方放贷及缺乏抵押品的警告。

在参议院投票前，培尼亚向国会提交了辞职信。尽管如此，参议院仍以44票对0票一致罢免了他。几分钟后，培尼亚在位于亚松森的私人住所被拘留。检察机关以利益冲突、非法谈判以及可能挪用与Ueno Bank倒闭有关的资金等指控为由，要求立即拘留他。

阿利亚纳将完成2023年至2028年的总统任期。

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