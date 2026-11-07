Pedro Alliana 7 listopada został zaprzysiężony na nowego prezydenta Paragwaju podczas nadzwyczajnego posiedzenia Kongresu. Były wiceprezydent objął urząd po tym, jak Senat odwołał prezydenta Santiago Peñę w związku z kryzysem wywołanym upadkiem cyfrowego kredytodawcy Ueno Bank, podaje Anadolu Agency.

W swoim pierwszym zarządzeniu Alliana polecił regulatorom finansowym przyspieszyć programy wypłat dla deponentów. Priorytet mają otrzymać rachunki osób o niskich dochodach i drobnych deponentów, którzy najbardziej ucierpieli wskutek zamrożenia środków. Nowy prezydent obiecał również w pełni zrekompensować obywatelom skutki kryzysu finansowego.

Zamrożone aktywa milionów klientów

Bank centralny Paragwaju interweniował w tym tygodniu w Ueno Bank po wykryciu krytycznych problemów z wypłacalnością. Zamknięcie banku doprowadziło do zamrożenia aktywów 2,94 mln klientów — niemal połowy ludności kraju. Wśród poszkodowanych znalazły się także duże instytucje państwowe i fundusze emerytalne, w tym państwowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych.

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Odwołanie i zatrzymanie Peñi

Ustawodawcy oskarżyli Peñę o to, że zezwolił instytucjom państwowym i państwowym funduszom emerytalnym ulokować w Ueno Bank setki milionów dolarów ponad limity określone prawem, mimo ostrzeżeń dotyczących kredytowania podmiotów powiązanych i braku zabezpieczenia.

Przed głosowaniem w Senacie Peña złożył w Kongresie rezygnację. Mimo to Senat odwołał go ze stanowiska jednogłośnie, stosunkiem głosów 44:0. Kilka minut później Peña został zatrzymany w swoim prywatnym domu w Asunción. Prokuratura domagała się jego natychmiastowego zatrzymania w związku z zarzutami konfliktu interesów, nielegalnych negocjacji i możliwego przywłaszczenia środków powiązanego z upadkiem Ueno Bank.

Alliana ma dokończyć kadencję prezydencką na lata 2023–2028.

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