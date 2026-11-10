W Polsce rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wykładowczyni, dr Katarzyny Pejdy. Powodem były jej wpisy w mediach społecznościowych dotyczące śmierci trzech członków rodziny napastnika, który dokonał strzelaniny w Krakowie.

Decyzja rektora uczelni

Jak informuje RMF24, Pejda pracowała w II Katedrze Sinologii uczelni. Pod informacją o odnalezieniu trzech ciał w domu rodziny napastnika napisała, że oznacza to o trzy głosy mniej na partię Konfederacja. W odpowiedzi na krytyczne komentarze wykładowczyni stwierdziła, że tragedia wydarzyła się w Krakowie, a nie tam, gdzie — jak powiedziała — wychowano napastnika.

Uczelnia uznała takie wypowiedzi za niedopuszczalne. W oświadczeniu placówka zaznaczyła, że zachowanie już zwolnionej pracownicy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami, na których opiera się działalność uczelni. Podkreślono również, że od nauczycieli akademickich oczekuje się przestrzegania standardów etycznych i moralnych.

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Postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik uczelni Wojciech Andrusiewicz poinformował, że decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę rektor podjął samodzielnie. Nie była ona związana z postępowaniem dyscyplinarnym, które wcześniej wszczęto wobec Pejdy w związku z jej wpisami. Po natychmiastowym zwolnieniu kontynuowanie postępowania dyscyplinarnego stało się bezprzedmiotowe. Kontrowersyjne wpisy wykładowczyni zostały później usunięte z mediów społecznościowych.

Do strzelaniny doszło w ubiegłą sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. Według RMF24 napastnik zabił sześć osób i ranił 15, w tym dwóch policjantów. Sam zmarł w szpitalu po tym, jak został ranny podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Tego samego dnia w Ostrowcu Świętokrzyskim, w mieszkaniu jego rodziny, policja znalazła ciała jego rodziców i siostry z ranami postrzałowymi.

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