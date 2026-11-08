Dynamiczna rozbudowa czystej generacji energii oraz elektryfikacja gospodarki wzmocniły odporność energetyczną Chin podczas zakłóceń dostaw ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz. Według Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA), wzrost mocy energii odnawialnej i jądrowej od 2020 roku pozwolił Chinom uniknąć importu paliw kopalnych o wartości ponad 9 mld dolarów w okresie od marca do sierpnia. Poinformował o tym Climate Home News.

Samochody elektryczne zmniejszyły zapotrzebowanie na ropę

Po ustaniu przepływów ropy i gazu przez kluczowy szlak handlowy ceny energii wzrosły, a Chiny, największy na świecie importer ropy naftowej, gwałtownie ograniczyły zakupy. Kraj zaczął wykorzystywać rezerwy i ograniczył eksport produktów naftowych.

Jak wskazano w analizie CREA, ograniczenie importu nie wywołało w Chinach wstrząsów gospodarczych i społecznych, których można byłoby oczekiwać przy szoku na taką skalę. Część skutków złagodziły tymczasowe działania adaptacyjne, a czysta energia elektryczna i elektryfikacja transportu obniżyły koszty gospodarcze szoku naftowego.

Według obliczeń CREA upowszechnienie samochodów elektrycznych od marca do sierpnia zastąpiło 38 mln ton ekwiwalentu ropy naftowej. Odpowiada to około 13% chińskiego importu ropy naftowej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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Cele Chin i negocjacje COP31

Autor raportu Qi Qin zaznaczył, że Chiny nadal są zależne od importowanego paliwa, zwłaszcza tam, gdzie ropa jest wykorzystywana jako surowiec dla przemysłu chemicznego. Jednocześnie, jak powiedział, spadek popytu na paliwa kopalne już wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju.

CREA wskazuje również, że czysta generacja w 2025 roku już pokryła cały wzrost zapotrzebowania Chin na energię elektryczną. Według prognozy centrum do 2030 roku źródła odnawialne i jądrowe mogą zapewniać 54% produkcji energii elektrycznej, przekraczając cel Chin, by do końca dekady pozyskiwać połowę energii elektrycznej ze źródeł niekopalnych.

W sierpniu chińskie władze wyznaczyły cel zwiększenia udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii do 35% do 2030 roku. To o pięć lat wcześniej niż zaproponowany przez Turcję globalny cel 35% do 2035 roku, który będzie omawiany podczas rozmów klimatycznych COP31 w Antalyi.

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