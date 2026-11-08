Стремительное наращивание чистой генерации и электрификация экономики укрепили энергетическую устойчивость Китая во время перебоев с поставками нефти и газа через Ормузский пролив. По оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), рост мощностей возобновляемой и ядерной энергетики с 2020 года позволил Китаю избежать импорта ископаемого топлива стоимостью более $9 млрд в марте—августе. Об этом сообщает Climate Home News.

Электромобили снизили потребность в нефти

После прекращения потоков нефти и газа через ключевой торговый маршрут цены на энергоносители выросли, а Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, резко сократил закупки. Страна начала использовать резервы и ограничила экспорт нефтепродуктов.

Как отмечается в анализе CREA, сокращение импорта не вызвало в Китае экономических и социальных потрясений, которых можно было бы ожидать при шоке такого масштаба. Часть последствий смягчили временные меры адаптации, а чистая электроэнергия и электрификация транспорта снизили экономические издержки нефтяного шока.

По подсчетам CREA, распространение электромобилей в марте—августе заместило 38 млн тонн нефтяного эквивалента. Это соответствует примерно 13% объема китайского импорта сырой нефти за аналогичный период предыдущего года.

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Цели Китая и переговоры COP31

Автор отчета Ци Цин отметил, что Китай по-прежнему зависит от импортного топлива, в частности там, где нефть используют как сырье для химической промышленности. В то же время, по его словам, снижение спроса на ископаемое топливо уже усиливает энергетическую безопасность страны.

CREA также указывает, что чистая генерация в 2025 году уже обеспечила весь прирост спроса Китая на электроэнергию. По прогнозу центра, к 2030 году возобновляемые и ядерные источники могут обеспечивать 54% производства электроэнергии, превысив цель Китая получать половину электричества из неископаемых источников к концу десятилетия.

В августе китайские власти поставили цель довести долю электроэнергии в конечном потреблении энергии до 35% к 2030 году. Это на пять лет раньше предложенного Турцией глобального ориентира в 35% к 2035 году, который будут обсуждать на климатических переговорах COP31 в Анталье.

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