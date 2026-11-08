清洁发电的快速扩张和经济电气化，在经霍尔木兹海峡的石油和天然气供应中断期间增强了中国的能源韧性。能源与清洁空气研究中心（CREA）估计，自2020年以来，可再生能源和核能装机容量的增长使中国在3月至8月间避免进口价值逾90亿美元的化石燃料。据Climate Home News报道。

电动汽车降低了对石油的需求

在这条关键贸易航线上的石油和天然气流动停止后，能源价格上涨，而作为全球最大原油进口国的中国大幅削减了采购。中国开始动用储备，并限制成品油出口。

CREA的分析指出，进口减少并未在中国引发这种规模的冲击本可能造成的经济和社会动荡。临时适应措施缓解了部分影响，而清洁电力和交通电气化降低了石油冲击的经济成本。

CREA计算显示，3月至8月期间电动汽车的普及替代了3800万吨油当量。这相当于中国上一年同期原油进口量的约13%。

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中国的目标与COP31谈判

报告作者齐钦指出，中国仍依赖进口燃料，尤其是在石油被用作化学工业原料的领域。不过，他表示，对化石燃料需求的下降已经在增强该国的能源安全。

CREA还指出，2025年的清洁发电已满足中国全部新增电力需求。该中心预测，到2030年，可再生能源和核能可提供54%的发电量，超过中国在本十年末实现一半电力来自非化石能源的目标。

8月，中国政府提出目标，到2030年将电力在终端能源消费中的占比提高至35%。这比土耳其提出的到2035年达到35%的全球目标早五年；该目标将在安塔利亚举行的COP31气候谈判中讨论。

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