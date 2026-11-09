Francja oskarżyła Iran o cyberatak na urządzenia chłodnicze w supermarketach, do którego doszło w kraju 12 października, i wezwała ambasadora Iranu. Poinformował o tym Global News Canada, powołując się na francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Oświadczenie francuskiego MSZ

Francuski resort spraw zagranicznych potępił cyberataki, które, jak twierdzi ministerstwo, Islamska Republika Iranu przeprowadziła na terytorium Francji przeciwko francuskim interesom. W oświadczeniu MSZ działania te nazwano niedopuszczalnymi i podkreślono, że Francja potępia je w najostrzejszych słowach.

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Skutki ataku

Podczas ataku 12 października temperatura w chłodziarkach gwałtownie wzrosła. Dotknęło to około 700 z 10 tysięcy supermarketów we Francji.

Prokuratura w Paryżu poinformowała, że śledczy doszli do wniosku o zaangażowaniu w cyberatak na dużą skalę irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który w materiale nazwano strukturą paramilitarną.

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