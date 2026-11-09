Франция обвинила Иран в кибератаке на холодильное оборудование супермаркетов, произошедшей в стране 12 октября, и вызвала иранского посла. Об этом со ссылкой на французское Министерство иностранных дел сообщает Global News Canada.

Заявление французского МИД

Во французском внешнеполитическом ведомстве осудили кибератаки, которые, по утверждению министерства, Исламская Республика Иран осуществила на территории Франции против французских интересов. В заявлении МИД эти действия назвали неприемлемыми и подчеркнули, что Франция осуждает их самым решительным образом.

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Последствия атаки

Во время атаки 12 октября температура в холодильниках резко повысилась. Это затронуло примерно 700 из 10 тысяч супермаркетов во Франции.

Прокуратура Парижа сообщила, что следователи пришли к выводу о причастности к масштабной кибератаке иранского Корпуса стражей исламской революции, который в материале назван военизированной структурой.

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