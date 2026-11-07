W Paragwaju były prezydent Santiago Peña został objęty aresztem domowym pod zarzutem nadużycia zaufania. Stało się to wkrótce po tym, jak Senat usunął go ze stanowiska w związku z upadkiem banku Ueno, powiązanego z jego rządem, informuje CBC World.

Wszyscy 44 obecni senatorowie jednogłośnie zagłosowali za usunięciem Peñi ze stanowiska za nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych. Decyzję podjęto trzy dni po tym, jak regulatorzy przejęli kontrolę nad Ueno Bank. W rezultacie niemal 3 miliony klientów straciły dostęp do oszczędności i kart bankowych.

Podejrzenia dotyczące środków publicznych

Prokuratura nakazała, aby Peña pozostawał w domu do czasu przewiezienia go do wydziału ds. przestępstw gospodarczych i walki z korupcją. Prokuratura Generalna potwierdziła Associated Press, że były prezydent przebywa w areszcie w miejscu zamieszkania.

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Organy ścigania nakazały również zatrzymanie byłego szefa banku centralnego Carlosa Carvalho, którego powołał Peña. Nie było wówczas wiadomo, czy został zatrzymany. Ustawodawcy oskarżyli Peñę o wykorzystywanie wpływów politycznych do kierowania setek milionów dolarów środków publicznych do Ueno, podczas gdy regulatorzy, jak twierdzili, nie reagowali na ryzykowne kredytowanie podmiotów powiązanych. Peña zaprzecza, by dopuścił się nieprawidłowości.

Nowy prezydent i protesty

Wiceprezydent Pedro Alliana został zaprzysiężony na prezydenta i będzie sprawował urząd do końca kadencji w sierpniu 2028 roku. Prokuratura bada również działania Allianz, a ustawodawcy dzień wcześniej odroczyli inicjatywę opozycji w sprawie jego impeachmentu.

Peña złożył rezygnację dzień wcześniej, jednak Kongres jej nie przyjął i kontynuował procedurę usunięcia go ze stanowiska. W stolicy, Asunción, protestujący domagali się zwrotu zamrożonych środków deponentom Ueno oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób zamieszanych w upadek banku.

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