В Парагвае бывшего президента Сантьяго Пенью поместили под домашний арест по подозрению в злоупотреблении доверием. Это произошло вскоре после того, как Сенат отстранил его от должности из-за краха банка Ueno, связанного с его правительством, сообщает CBC World.

Все 44 присутствовавших сенатора единогласно проголосовали за отстранение Пеньи от должности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Решение приняли через три дня после того, как регуляторы взяли Ueno Bank под контроль. В результате почти 3 миллиона клиентов потеряли доступ к сбережениям и банковским картам.

Подозрения относительно государственных средств

Прокуратура приказала удерживать Пенью дома до его доставки в подразделение по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. Генеральная прокуратура подтвердила Associated Press, что экс-президент находится под стражей по месту жительства.

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Правоохранители также распорядились задержать бывшего главу центрального банка Карлоса Карвальо, которого назначил Пенья. Было неизвестно, задержали ли его. Законодатели обвинили Пенью в использовании политического влияния для направления сотен миллионов долларов государственных средств в Ueno, в то время как регуляторы, по их утверждениям, не реагировали на рискованное кредитование связанных лиц. Пенья отрицает правонарушения.

Новый президент и протесты

Вице-президент Педро Альяна принес присягу президента и будет занимать должность до окончания срока полномочий в августе 2028 года. Прокуратура также расследует действия Альяны, а законодатели накануне отложили инициативу оппозиции по его импичменту.

Пенья подал заявление об отставке накануне, однако Конгресс его не принял и продолжил процедуру отстранения. В столице Асунсьоне протестующие требовали вернуть замороженные средства вкладчикам Ueno и привлечь к ответственности причастных к краху банка.

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