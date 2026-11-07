在巴拉圭，前总统圣地亚哥·培尼亚因涉嫌滥用信任被置于软禁之下。这发生在参议院因与其政府有关联的Ueno银行倒闭而将其免职后不久，CBC World报道。

在场的44名参议员全体一致投票，以未妥善履行公务为由罢免培尼亚。该决定是在监管机构接管Ueno Bank三天后作出的。因此，近300万名客户失去了使用其储蓄和银行卡的权限。

对公共资金的怀疑

检方下令培尼亚在家中等候，直至被移送至经济犯罪和反腐败部门。总检察长办公室向美联社证实，这名前总统正在其住所被拘押。

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执法部门还下令拘留由培尼亚任命的前中央银行行长卡洛斯·卡瓦略。当时尚不清楚他是否已被拘留。立法者指控培尼亚利用政治影响力，将数亿美元公共资金导向Ueno，而监管机构据称未对向关联方进行的高风险贷款作出回应。培尼亚否认存在不当行为。

新总统与抗议活动

副总统佩德罗·阿利亚纳宣誓就任总统，并将任职至2028年8月任期结束。检方也在调查阿利亚纳的行为，而立法者前一天推迟了反对派提出的弹劾他的倡议。

培尼亚前一天提交了辞呈，但国会未予接受，并继续进行罢免程序。在首都亚松森，抗议者要求向Ueno储户返还被冻结的资金，并追究与该银行倒闭有关人员的责任。

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