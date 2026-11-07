Експрезидент Парагваю Пенья опинився під домашнім арештом — CBC World

У Парагваї колишнього президента Сантьяго Пенью помістили під домашній арешт за підозрою у зловживанні довірою. Це сталося невдовзі після того, як Сенат усунув його з посади через крах банку Ueno, пов’язаного з його урядом, повідомляє CBC World.

За усунення Пеньї з посади через неналежне виконання службових обов’язків одностайно проголосували всі 44 присутні сенатори. Рішення ухвалили через три дні після того, як регулятори взяли під контроль Ueno Bank. Унаслідок цього майже 3 мільйони клієнтів втратили доступ до заощаджень і банківських карток.

Підозри щодо державних коштів

Прокуратура наказала утримувати Пенью вдома до доправлення до підрозділу з економічних злочинів та боротьби з корупцією. Генеральна прокуратура підтвердила Associated Press, що експрезидент перебуває під вартою за місцем проживання.

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Правоохоронці також розпорядилися затримати колишнього голову центрального банку Карлоса Карвальйо, якого призначив Пенья. Чи затримали його, тоді було невідомо. Законодавці звинуватили Пенью у використанні політичного впливу для спрямування сотень мільйонів доларів державних коштів до Ueno, тоді як регулятори, за їхніми твердженнями, не реагували на ризиковане кредитування пов’язаних осіб. Пенья заперечує правопорушення.

Новий президент і протести

Віцепрезидент Педро Альяна склав присягу президента та обійматиме посаду до завершення каденції у серпні 2028 року. Прокуратура також розслідує дії Альяни, а законодавці напередодні відклали ініціативу опозиції щодо його імпічменту.

Пенья подав заяву про відставку напередодні, проте Конгрес її не прийняв і продовжив процедуру усунення. У столиці Асунсьйоні протестувальники вимагали повернення заморожених коштів вкладникам Ueno та відповідальності причетних до краху банку.

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