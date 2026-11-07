卢奥族长老委员会主席奥敦吉·兰达未接见抵达肯尼亚尼安萨地区的Wiper Patriotic Front党领袖卡隆佐·穆休卡。穆休卡的代表团原计划在前往霍马湾县和米戈里县之前，到基苏木奥法法纪念堂内兰达的办公室拜访他，但会面未能举行，Nation Kenya报道。

相互矛盾的说法

穆休卡向记者表示，长老据称接到指示，不要与其代表团会面。政治人士埃里克·奥凯约称，双方前一天已商定由14名卢奥族代表与同等数量的坎巴族长老会面，但该安排在约19:00时告吹。

兰达否认了这些说法。他表示，自己没有收到穆休卡或其团队就计划会面发出的正式信函或其他通知。他还表示，正考虑因涉嫌诽谤及损害其声誉而对奥凯约采取法律行动。

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委员会主席的立场

兰达称，奥法法纪念堂是卢奥族社区的文化圣地，而不是举办政治活动或供政治人物发表象征性声明的场所。同时，他表示，如果谈话纯属文化性质而非政治性质，他愿意在尼安多县博亚的家中会见坎巴族长老代表团。

委员会主席表示，卢奥族长老一致决定支持肯尼亚总统威廉·鲁托在2027年连任。他将这一立场与该社区参与广泛联盟政府联系起来，并提及政府任命、可负担住房计划和基础设施项目。穆休卡原定与肯尼亚天主教主教会议主席莫里斯·穆哈蒂亚大主教举行的会面，也因其不在场而未能举行。

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