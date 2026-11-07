Raper Ja Rule po raz pierwszy wystąpił w Izraelu, dając koncert w Hangar 11 w porcie w Tel Awiwie. Artysta wykonał utwory Clap Back, Can I Get A…, Livin’ It Up, Put It on Me, Mesmerize oraz I’m Real, a publiczność w odpowiedzi skandowała litery R-U-L-E.

Debiutancki występ w Izraelu

Przed koncertem muzyk powiedział, że cieszy się z pobytu w Ziemi Świętej. W wywiadzie dla Jerusalem Post, zapytany o decyzję dotyczącą występu w kraju, odpowiedział po angielsku: „Why not?” Według Ja Rule’a organizatorzy zaprosili go, by dał „niesamowite show”, a on chciał podzielić się rozrywką z izraelską publicznością.

Początkowo wydarzenie zapowiadano jako jednorazowy koncert w MAX Amphitheater w Riszon Le-Cijjon. Ceny miejsc siedzących wynosiły od 349 do 700 szekli. Ostatecznie show przeniesiono do Hangar 11 w Tel Awiwie. Część uczestników powiedziała gazecie, że zapłaciła około tysiąca szekli i nie otrzymała odpowiedniego powiadomienia o zmianie lokalizacji. Osoby w tłumie przypuszczały, że przeniesienie mogło mieć związek z prognozą deszczu: o północy, gdy widzowie opuszczali obiekt, padał deszcz.

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Występy lokalnych artystów

Drzwi dla uczestników otwarto o 19:00, a wejście Ja Rule’a na scenę zaplanowano na 20:30. Raper rozpoczął występ około 22:30. Przed nim na scenie wystąpili lokalni DJ-e i wykonawcy Braindead, I-TEK, Avi Pakado, Fishy HaGadol, Danny Din oraz Kele 6.

Szczególne wsparcie publiczności otrzymał Bazzi B: na jego występ przyszło wielu przedstawicieli etiopskiej społeczności Izraela. Pokazał również plakat wzywający do powrotu Haimanot Kassau, izraelskiej Etiopki, która zaginęła w lutym 2024 roku. Obecni wspólnie odmówili modlitwę Tehillim, kończąc ją słowem „Amen”.

Występ Ja Rule’a trwał około godziny. Artysta kilkakrotnie zmieniał stroje, schodził do widzów i aktywnie wchodził w interakcje z publicznością. Część fanów po koncercie stwierdziła, że występ był zbyt krótki, ponieważ wykonawca nagle zszedł ze sceny.

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